YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, Doğukan Şanlı ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, Doğukan Şanlı ile anlaştı

12.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, Doğukan Şanlı ile anlaştı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak TED Ankara Kolejliler forması giyen oyun kurucu Doğukan Şanlı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aliağa'mıza Hoş Geldin Doğukan Şanlı. 2018-2019 sezonunda formamızı giyen 1995 doğumlu oyun kurucu, sezonun devamında #BirlikteHedefe mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Foça'da 4 yıl önce yanan ormanlık alan fidanlarla yeniden yeşerdiFoça'da 4 yıl önce yanan ormanlık alan fidanlarla yeniden yeşerdi
Anahtar Kelimeler:
transfer

İzmir Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
13:01
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.