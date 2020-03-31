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Aliağa semt pazarları açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 31.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

İzmir’de Aliağa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, insan yoğunluğunun da minimuma indirilmesi amacıyla ilçede kurulan pazar sayısını haftanın beş gününe çıkardı.Aliağa Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için haftanın beş günü açık olacak semt pazarlarının kurulacağını bildirdi.Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ve Yeni Mahalle Pazaryeri’nde kurulacak semt pazarları; her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri insan yoğunluğunu önlemek amacıyla haftada beş gün açık olacak.

Aliağa semt pazarları açılıyor

İzmir’de Aliağa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, insan yoğunluğunun da minimuma indirilmesi amacıyla ilçede kurulan pazar sayısını haftanın beş gününe çıkardı.
Aliağa Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için haftanın beş günü açık olacak semt pazarlarının kurulacağını bildirdi.
Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ve Yeni Mahalle Pazaryeri’nde kurulacak semt pazarları; her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri insan yoğunluğunu önlemek amacıyla haftada beş gün açık olacak. Semt pazarı bu hafta ilk olarak çarşamba, perşembe ve cuma günleri Aliağalılara hizmet verecek.
İlk semt pazarı, 1 Nisan 2020 Çarşamba günü Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri’nde kurulacak. İkinci semt pazarı ise Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde 3 Nisan 2020 Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Her iki pazar yerinin de haftanın beş günü açık olacağı, pazar yerlerinde korona virüsü salgınına karşı tedbiren tezgahlar arasında üç metre mesafe kuralı uygulanacağı açıklandı.
Semt pazarları; vatandaşın gerek temel gıda, gerekse yaş, meyve, sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla Aliağa Belediyesi ve Aliağa Belediyesi şirketleri iş birliğinde kurulacağı, haftanın beş günü Aliağa halkına hizmet verecek olan semt pazarlarına il ve ilçe dışından pazarcı esnafının girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

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