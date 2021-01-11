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Aliağa’da 2020 yılında 743 konut üretildi

11.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin sanayi kenti olarak bilinen İzmir’in Aliağa ilçesinde, 2020 yılı içerisinde 743 konuta iskan izni verilirken, 235 inşaatın da yapımına başlandığı bildirildi.Aliağa ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile özellikle son yıllarda ilgi görüyor.

Türkiye’nin sanayi kenti olarak bilinen İzmir’in Aliağa ilçesinde, 2020 yılı içerisinde 743 konuta iskan izni verilirken, 235 inşaatın da yapımına başlandığı bildirildi.
Aliağa ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile özellikle son yıllarda ilgi görüyor. Aliağa’nın sanayi potansiyelleri ve istihdam gücünün yanında doğal ve tarihi güzellikleri ile de ön plana çıkması kentin nüfusunda da önemli bir artışı beraberinde getiriyor. Nüfus artışına paralel olarak Aliağa’nın tercih edilmesinde özellikle Aliağa Belediyesinin kentin büyüme potansiyeline uygun gerçekleştirdiği projelendirme ve uygulama çalışmaları, kentin ulaşım akslarında yapılan düzenlemeler, yeni ulaşım yolları ve cadde düzenlemeleri, kentin ulaşım alt yapısında projelendirilen ve hayata geçirilen bisiklet yolları ile birlikte çağdaş formlarda düzenlenen ve artırılan otopark alanları, ortak kullanım alanlarında yapılan düzenleme ve yenilikler, yeşil alanlarda sağlanan artış ve eğitim ile sağlık alanında sürdürülen yatırımlar göze çarpıyor. Bununla birlikte dayanıklı konut stoku, imar planlarına uygun alanların oluşturulması, denetim mekanizmalarının işlevselliği, sosyal hayatta yaşanan canlılık, çevre ve insan faktörünün yaşam alanlarında uyumlu birlikteliğinin sağlanması, kent içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel projeler gibi faktörlerin olumlu yansımaları da Aliağa’yı cazip kılan faktörler arasında dile getiriliyor.

Kentteki inşaatlar durmadı
Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerine göre 12 aylık dönemde 743 konut, 33 iş yeri ve 6 sanayi tesisine iskan izni verilirken 235 inşaatın da yapımına başlandı. Aynı dönemde 348 imar durum belgesi, 306 imar hattı kod krokisi, 168 su basmanı vizesi düzenlendi.

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