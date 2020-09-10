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Aliağa’da korona virüsü denetimleri

İZMİR HABERLERİ  | 10.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda korona virüse tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği korona virüsü tedbirlerine ilişkin genelgesi kapsamında, Aliağa ilçesinde de denetimler yapıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda korona virüse tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği korona virüsü tedbirlerine ilişkin genelgesi kapsamında, Aliağa ilçesinde de denetimler yapıldı. Aliağa Kaymakamlığı koordinesindeki denetimlerde protokol üyeleri, İzmir ve Fevzipaşa Caddeleri üzerinde faaliyet gösteren esnaf, fatura ödeme merkezleri ve toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetimlerde, korona virüsü salgınına karşı temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu ve ayrıca toplu taşıma araçlarına maskesiz ve koltuk sayısından fazla yolcu alınamayacağı belirtilerek şoför ve vatandaşlardan tedbirlere uymaları istendi.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de; maske, bilgilendirme kitapçığı ve korona virüsü riskine karşı 14 kuralın yer aldığı afişlerin dağıtımını yaptı.
"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere ayrıca; Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, İlçe Tarım Müdürü Levent Yönten’in yanı sıra Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı.

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