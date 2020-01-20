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  4. Aliağa’da taraftarlara ücretsiz forma

Aliağa’da taraftarlara ücretsiz forma

İZMİR HABERLERİ  | 20.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bolvadin Belediye Spor’u konuk eden ve rakibin 2-1 yenen Aliağaspor FK moral depolarken, maç öncesi taraftarlara 300 forma dağıtıldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin heyecanı ,35 günlük aranın ardından ikinci yarı maçlarıyla başladı.

Bolvadin Belediye Spor’u konuk eden ve rakibin 2-1 yenen Aliağaspor FK moral depolarken, maç öncesi taraftarlara 300 forma dağıtıldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin heyecanı ,35 günlük aranın ardından ikinci yarı maçlarıyla başladı. Yenilenen stadında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediye Spor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini yeni transferi Birol Öztürk’ün attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Soğuk havaya rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Aliağalı taraftarlar, hem takımlarını yalnız bırakmamak hem de yenilenen stadı görmek için tribünlere akın etti. Maça dakikalar kala tribünleri dolduran taraftarlar ise küçük bir sürprizle karşılaştı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, stat önündeki Aliağaspor FK’nın mobil ürün satış aracı AĞASTORE’den satın aldıkları 300 adet formayı taraftarlara dağıttı.
Aliağa Emniyet Hizmetlerine Destek Derneği adına satın alınan forma ve atkı gibi ürünler, ücretsiz olarak taraftarlara hediye edildi. Taraftarlar dağıtılan formalara yoğun ilgi gösterirken, taraftarlar Uğurtaş ve Berk’e teşekkür etti.

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