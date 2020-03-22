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Aliağa’daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 22.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi bünyesindeki hijyen ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla virüse karşı önlemlerini genişletiyor.İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi kentin dört bir yanında aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, virüse karşı tedbir almaya devam ediyor.

Aliağa’daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Aliağa Belediyesi bünyesindeki hijyen ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla virüse karşı önlemlerini genişletiyor.
İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi kentin dört bir yanında aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Daha önce Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik ve Yalı Mahallelerindeki tüm sokaklar ile İstiklal Caddesi’ni dezenfektanlı suyla yıkayan ekipler, Kültür Mahallesindeki çalışmalarını da tamamladı. Hijyen ekipleri, hazırladığı çalışma programı ile her gün iki mahalleyi dezenfekte ederek çalışmalarını sürdürecek.

Tüm apartmanlar hijyen çalışmalarına dahil ediliyor
Ayrıca, vatandaşlarının sağlığını öncelik olarak gören Aliağa Belediyesi, aldığı tedbirler kapsamında merkez ve çevre mahallelerinde bulunan tüm apartmanların dezenfektan işlemlerine de pazartesi sabahı ivedi şekilde başlayacak.

Aliağa’daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

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