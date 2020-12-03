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Aliağa’daki vatandaşlara kısıtlama günlerinde bir tıkla alışveriş kolaylığı

İZMİR HABERLERİ  | 03.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

İzmir’de Aliağa Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların, aliagasemtpazari.com üzerinden alışveriş yapabileceğini bildirdi.Korona virüsü tedbirleri kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde cuma günleri saat 21.00’den pazartesi saat sabah 05.00’e kadar hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklanmıştı.

Aliağa’daki vatandaşlara kısıtlama günlerinde bir tıkla alışveriş kolaylığı

İzmir’de Aliağa Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların, aliagasemtpazari.com üzerinden alışveriş yapabileceğini bildirdi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde cuma günleri saat 21.00’den pazartesi saat sabah 05.00’e kadar hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklanmıştı. Aliağa Belediyesi de, hayata geçirdiği aliagasemtpazari.com üzerinden, kısıtlamanın uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların alışveriş yapabileceğini bildirdi.
Vatandaşların site üzerinden; sebze, meyve, temel gıda, bakliyat, baharat, kuruyemiş ve yöresel ürünlerin siparişini verebileceği, saat 17:30’a kadar verilen siparişlerin aynı gün içinde, 17:30’dan sonra verilen siparişlerin ise ertesi gün tedbirler çerçevesinde vatandaşlara ulaştırılacağı açıklandı.

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