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Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yer alan İzmir’in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor Futbol Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yer alan İzmir’in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor Futbol Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Profesyonel lige çıkmayı hedefleyen sarı siyahlılar, iki yıldız oyuncuyla daha anlaştı. Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreniyle Bergama Belediye Spor’dan sol açık oyuncusu Enes Bakal (23), Belediye Kütahya Spor’dan sol bek oyuncusu Abdurrahim Dağ (26) Aliağaspor FK’nın kadrosuna katıldı.
Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, “Yeni sezon için tüm hazırlarımız devam ediyor. Kadromuzu güçlendirmek adına şu ana kadar 3’ü iç, 13’ü dış transfer olmak üzere 16 yıldız oyuncuyu takımımıza kazandırdık. Aliağa’yı profesyonel liglerde temsil etmek istiyoruz. Gelecek sezon şampiyon olmak için hazırlanıyoruz. Aliağaspor FK, 2020-2021 sezonunda yeşil sahalarda güçlü bir kadro ile yer alacak. Yönetimimizle, kadromuzla, taraftarımızla yeni sezonu bekliyoruz” dedi.

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