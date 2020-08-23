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Aliağaspor FK’den transfer bombardımanı

İZMİR HABERLERİ  | 23.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aliağaspor FK, kadrosunu 8 futbolcuyla güçlendirdi.

Aliağaspor FK’den transfer bombardımanı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aliağaspor FK, kadrosunu 8 futbolcuyla güçlendirdi. Sarı-siyahlılar, düzenlenen imza töreniyle yeni isimlerine imzayı attırdı.
BAL’da mücadele eden ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige çıkmayı hedefleyen Aliağaspor Futbol Kulübü, kadrosuna 8 yeni oyuncuyu dahil etti. Sarı-siyahlı ekip, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ve Teknik Direktör Mustafa Şapçı’nın yer aldığı Ağapark’daki imza töreni ile yeni oyuncularını şampiyonluk için renklerine bağladı. Aliağaspor FK, geçen sezon BAL 8. Grup’ta şampiyon olan Bergama Belediye Spor’dan 6, Aydın Yıldız Spor’dan ve Anadolu Üniversitesi’nden ise 1’er oyuncu transfer etti. Bergama Belediye Spor’dan forvet oyuncuları Çağrı Tekin (33), Osman Atalay Demirtaş (28), orta saha oyuncuları Ersin Aslantoğ (32), Bahri Yıldırım (19), kaleciler Alper Özdemir (21), Ömer Can (29), Aydın Yıldız Spor’dan sağ bek oyuncusu Raşit İlçebayık (21) ve Anadolu Üniversitesi’nden sol bek oyuncusu Suat Gündüz’le (22) anlaşmaya vardı.

Önal: "Aliağa’yı hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, “Aliağaspor Kulübü’müze ve Aliağa’mıza ligin iyi futbolcularını kazandırdık. Önümüzdeki sezon oynayacağımız ligde Aliağa’yı bulunması gereken daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın desteği ile takımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Çok ciddi anlamda yönetimimizle, kadromuzla birlikte Aliağa’yı hak ettiği yere getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Bu sezon olmazsa olmaz hedefimiz şampiyonluk ve 3. Lig. Ardından 2 ve 1. Lig’e çıkacağız. Aliağa’yı buralarda görmek istiyoruz. Hep beraber bunu Aliağa halkına yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Şapçı: “Profesyonel liglere dönmek istiyoruz”
Başarılı futbolcuları kadrolarına kattıklarını belirten Aliağaspor FK’nın teknik direktörü Hakan Şapçı ise, “Bu sene Aliağa FK’nın şampiyon olması için ciddi bir kadro hazırlığı içerisindeyiz. Bunu gerçekleştirerek eski Aliağa Spor’un yarıştığı profesyonel liglere dönmek istiyoruz. Liglerimizin Ekim ayının son haftasında başlayacağı yönünde duyumlarımız var. Bu nedenle 1 Eylül itibariyle takımımız yeni sezon hazırlarına başlayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz profesyonel ligler. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de güçlü ve iddialı bir takım oluşturmak için çabalıyoruz” diye konuştu.
İmza törenin ardından konuşan yeni transferler de hedeflerinin Aliağaspor FK’yı 2020-2021 sezonunda şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

Aliağaspor FK’den transfer bombardımanı

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