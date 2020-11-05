Alıç nedir? Alıçın faydaları neler? - Alıçın yararları

Genel olarak dağlık bölgelerde ya da çalılıklardan yetişmekte olan alıç meyvesinin ağacı dikenli bir yapıdadır. Son derece faydalı olduğuna inanılan alıç, sade olarak tüketilmesinin yanı sıra çeşitli besinlerin yapımında da kullanılır. Halk arasında ekşi muşmula olarak da isimlendirilen alıç meyvesi özellikle sirke yapımında sıklıkla tercih edilen bir meyvedir. İşte “Alıç nedir? Alıç’ın faydaları nelerdir?” gibi soruların cevapları... Alıç Nedir? Gülgiller familyası ismi verilen bir aileden gelen alıç, ülkemizin çeşitli bölgelerinde ekşi muşmula ya da yemişen gibi farklı isimlerle anılır. Meyvesi daha çok kırmızı, sarı ya da pembe renklerde olabilen alıç, ayrıca lezzet olarak ise mayhoş ve ekşimsi bir tada sahiptir. Eylül ile Ekim aylarında yetişen alıç meyvesine bu dönemlerde pazar tezgahlarında dahi kolaylıkla rast gelinebilir. Eski zamanlarda alıç ağacının dallarının dikenli yapısı nedeniyle sığırları meralarında tutmak için kullanıldığı rivayet edilir. Benzer şekilde yabancı kimseleri araziden uzak tutabilmek için de alıç ağacı dallarından çitler oluşturulurdu.

İngilizce’de alıç anlamına gelen “hawthorn” kelimesinin başındaki “haw” köken itibarıyla çit demektir. Geçmişte böyle tehditkar bir biçimde kullanılabilen alıç faydası ile de son derece öne çıkarılan bir meyvedir. Belki de bu yüzden alıç ağacı pek çok Pagan inancında yenilenme ve iyileşme gibi kavramlarla alakalı görülür. Öyle ki zamanında girişinde alıç dalları asılı olan bir yere kötü ruhların girmeyeceği, Avrupa’da son derece yaygın olan bir inançtı. Ayrıca alıç meyvesi yüzyıllardan bu yana hem Avrupa’da hem de Doğu’da tıbbi bir malzeme olarak kullanılmıştır. Günümüzde de halen daha bitkisel tıbbın önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Özellikle günümüzde kalp hastalıkları için şifa olarak görülen alıç meyvesi, çeşitli alternatif tedavilerin bir malzemesidir. Bu doğrultuda alıç meyvesini gerek sade gerek diğer besinler ile birlikte tüketmek son derece faydalıdır. Botanik açısından ise alıç meyvesi, neredeyse dünyanın her yanına yayılmış ilginç bir bitkidir. Öyle ki alıç, Çin’den Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yetişen bir meyvedir. Yaklaşık 140 farklı türünün olduğu ifade edilen alıç meyvesi, bu nedenle farklı görünüşlere sahip olabilir.

Alıç Meyvesinin Faydaları Alıç meyvesi, bedeni pek çok rahatsızlıktan koruyan, birçok farklı hastalıklara iyi gelebilen bir bitki türüdür. Bu yüzden tüketimi gerek ülkemizde gerek dünyanın diğer bölgelerinde son derece yaygındır. İçerdiği C vitamininin bolluğu ile alıç, en başta bir vitamin deposudur. Bu sayede bedenin daha güçlü ve zinde hissetmesine yardımcı olan bir meyvedir. Ayrıca vücuttaki toksik maddeleri yok eden alıç, böylelikle bağırsak faaliyetlerini de düzenler. Buna ek olarak bitkisel tıpta da kalbi koruyan bir malzeme olarak alıç meyvesi, vücuttaki kolesterol oranının düşmesine katkı sağlar. Nitekim flavonoid deposu olan bu zengin meyve kan damarlarında oluşabilecek pıhtı gibi rahatsızlıkların önüne geçerek kalp krizi, felç ya da damar tıkanması gibi rahatsızlıklardan vücudu korur. Ayrıca alıç meyvesinin bereketli bir antioksidan kaynağı olduğu bilinir. Antioksidan özellikli materyaller ise cildin parlaklığını muhafaza ederek yaşlanmanın etkilerini geciktiren bir özelliğe sahiptir. Tüm bunlara ek olarak kimi bitkisel tedavi uzmanları alıç meyvesinin kanseri önleyici bir nitelik arz ettiğini ileri sürer.