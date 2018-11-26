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Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ayrılığında adı geçen işadamı Alican Ulusoy, hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı bugün Silivri Adliyesi'de tek celsede anlaşarak boşandı. Boşanma haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddia da Şeyma Subaşı'nın adının Alican Ulusoy ile anılmasıydı.

'AD VE SOYADLAR KARIŞTIRILMASIN'
Alican Ulusoy hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Şeyma Subaşı sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim" dedi.

ALİCAN

ALİCAN ULUSOY KİMDİR?
Alican Ulusoy, 1977 doğmuştur.İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University'de “İşletme ve Yönetim Bilimleri” eğitimi almıştır. Küçük yaşlardan itibaren de ailenin grup şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Şu an Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce Deniz Akkaya ile birlikte olmuştur.

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