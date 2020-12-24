Alıcı ile satıcı arasındaki tahsilat sorunu çözen protokol

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ziraat Bankası arasında iş dünyasına ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı sağlamak amacıyla protokol imzalandı. "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi" kapsamında düzenlenen protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler imzaladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" başlatıldığını belirterek, ATSO’nun da proje kapsamında üyelerin ihtiyaçlarının çözümü noktasında protokole imza attığını bildirdi.

Her iki tarafın da riski sıfıra iniyor

Ziraat Bankası ile başlatılan iş birliğini çok önemsediğini belirten Davut Çetin, "Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi. Bu yöntemle tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilecek. Risk sıfıra inince satıcılar esnek vade ve taksit imkânlarını da seçenek olarak sunma imkanına sahip olacaklar.

Ürünün alıcılar açısından faydası ise; finansmana kolay erişim olacak. Alıcılar ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânına kavuşurken, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapabilecek. Bir diğer faydası da artan kredi limitleri" dedi.