Alın teri nasıl yazılır? Alın teri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşmalarda gerekse yazışmalarda çoğu sözcük yazım hatası eşliğinde kullanılmaktadır. Kelimelerin yazımında yanlışlık olduğu kanısına varıldığında Türk Dil Kurumunun resmi ve online sözlük sitesine başvurulmaktadır. Bu site kelimelerin hem yazım stilleri hem de okunuş şekilleri bakımından en doğru kaynak olarak bilinmektedir. Bu yüzden alın teri yazımı konusunda da ilk incelenmesi gereken yer TDK güncel yazım kılavuzu sitesidir.

Alın teri nasıl yazılır?

Alın teri kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında bulunmaktadır. Bu sözcük alın ve teri olmak üzere toplam iki kelimeden meydana gelir. İki sözcükten oluşan kelimelerin yazımında daha fazla imla hatası yapılır. Yazılı iletişimlerde kelimeleri yazmadan önce doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olmak için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Bu siteye girdiğinizde hem hızlı bir şekilde kelime aratabilir hem de sözcüklerin ne anlama geldiği bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda alın teri TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim/Mecaz) Emek.

Alın teri ayrı mı yazılır?

Alın teri sözcüğü emekle kazanılan parayı belirtmek için kullanılan bir deyim olarak bilinir. Bu sözcüğün içerisinde geçtiği deyimlerden biri “alın teri ile kazanmak”, bir diğeri ise “alın teri dökmek” deyimidir. Bu kelimenin yazımında zaman zaman kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu yüzden alın teri bitişik mi yazılır konusu yaygın olarak birçok kişinin karşısına çıkmaktadır. Günümüzde pek çok mecrada bu kelime “alınteri”, yani bitişik yazılarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda en doğru bilgiyi bizlere verecek olan kaynak Türk Dil Kurumunun resmi yazım kılavuzu sitesidir. Bu yazım kılavuzuna baktığımızda kelimenin “alın teri” şeklinde ayrı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yani bu sözcüğün yaygın olarak bitişik bir şekilde kullanılması ve yazılması, TDK açısından doğru değildir. Buna göre alın teri doğru yazılışı şu şekildedir: