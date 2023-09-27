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Alerji nasıl yazılır? Alerji mi allerji mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

23.09.2023 19:45 | Son Güncelleme:
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Herkesin Türk dilinin koyduğu yazım kurallarını harfiyen öğrenmesi gerekir. Türkçemizde çok fazla sözcük mevcuttur. Kimi sözcük yabancı kökenli olup zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize girmişken kimi kelime ise Türkçe kökenli olarak kalmıştır. Bu yüzden bazı sözcüklerin yazımında sıklıkla imla yanlışına düşülmektedir. Dilimizde çoğunlukla yanlış kullanılan ve yazılan kelimelerden biri alerjidir. Peki, alerji nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin sıklıkla yanlış olarak yazılıp çizilmesindeki en önemli etken söyleniş biçimidir. Ağızdan çıkıldığı gibi yazıya aktarıldığında yazım hatalarına daha fazla artış gözlemlenir. Pek çok bölgenin şivesinin farklı olması da yine imla yanlışlarının ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak rol oynamaktadır. Yazım stili konusunda karışıklık yaşandığında bakılması gereken ilk yer Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren sözcük sitesidir.

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Alerji nasıl yazılır?

Hem gündelik yaşamda hem de yazılı mecralarda karşımıza çıkan sözcüklerden biri alerji kelimesidir. Dilimizde çok fazla yabancı kökene sahip sözcük bulunmaktadır. Alerji kelimesi de dilimize Fransızcadan girmiş olan kelimelerden biridir. Günümüzde alerji yazımı konusunda birçok kişi hataya düşmekte bu sözcüğü yanlış bir şekilde yazmaktadır. Tamda bu noktada yazım kuralları açısından büyük bir rehber niteliğinde olan TDK sözlüğü devreye girer. Bu yazım kılavuzu sayesinde sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca kelimelerin ne mana taşıdığı da kolay bir şekilde öğrenilebilir. Buna göre alerji sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

  • (İsim) Bazı besinlere, kokulara, toza ya da ilaçlara karşı hastalık seviyesinde çok fazla gösterilen reaksiyon.
  • (İsim/Mecaz) Bir şeye ya da bir bireye karşı negatif yönde hissedilen hassaslık.
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Alerji mi allerji mi?

Alerji sözcüğü birçok kişinin yanlış yazdığı kelimelerden biridir. Bu sözcük sıklıkla çoğu yerde karşımıza “allerji” şeklinde iki “l” harfi kullanılarak yazılmaktadır. Ancak alerji TDK’ye göre her zaman “alerji” şeklinde yani tek “l” sesi kullanılarak yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcükte geçen “l” harfini çift olarak yazmak ve kullanmak, yazım kuralı ihlali olarak görülmektedir. Kelimeleri kullanırken yazımıyla alakalı çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesine bakılması önemlidir. Edindiğimiz bu bilgiler ışığında alerji doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Alerji (doğru kullanım)
  • Allerji (yanlış kullanım)
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