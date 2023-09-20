Türk milleti nasıl yazılır? Türk milleti büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre bazı sözcüklerin yazımı konusunda istisnalar bulunabiliyor. Bu nedenle sözcüklerin anlamları ve doğru yazım biçimleriyle ilgili Türk Dil Kurumunun internet yazım kılavuzlarında pek çok arama yapılıyor. Bilindiği üzere Türkçe dil kuralları konusundaki en güvenilir kaynak TDK’dir. Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği gibi imla kuralları mutlaka öğrenilmesi gerekir. Özellikle profesyonel anlamda yazı yazan bireyler bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Gündelik hayatta da yazım kurallarına dikkat edilmelidir, aksi takdirde anlam bozulmaları yaşanabilir ve anlamlı bir iletişim gerçekleşemez.

Türk milleti nasıl yazılır?

Türk milleti TDK Sözlük'te "Türkmen soyundan gelen köklü topluluk" olarak ifade edilir. Bu kelime özelinde sorulan "Türk milleti küçük mü yazılır?" sorusunun cevabına karşılık olarak "Türk Dil Kurumunun belirlediği kurallara bakıldığı vakit bu sözcüğün doğru şekilde yazılmış olan hâli ikinci kelimenin küçük harfle başlaması gerekir" cevabını verebiliriz. TDK kurallarına göre milletlerin adlarının baş harfi büyük olur ama millet sözcüğünün kendisi cins isimdir. Bu nedenle küçük harflerle yazılır ve gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu doğrultuda da Türk milleti doğru yazılışı "Türk milleti" biçiminde olmalıdır.

Türk milleti büyük mü yazılır?

Sözcüklerin doğru yazımı günlük yaşamda son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bir topluluğu, milleti ifade etmek için kullanılan bu kelime gibi pek çok kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Türk milleti yazımı "Türk" kelimesi ile başladığından "milleti" sözcüğünün nasıl yazılacağı konusunda merak edilir. Türk milleti doğru yazılış şekli ve hatalı kullanımı aşağıdaki gibidir:

Türk milleti (Doğru kullanım)

Türk Milleti (Yanlış kullanım)







