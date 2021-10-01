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  4. Alina Boz, Aşk 101 galasındaki tarzı için kesenin ağzını açtı

Alina Boz, Aşk 101 galasındaki tarzı için kesenin ağzını açtı

01.10.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Maraşlı ile ekrana gelen Alina Boz, Aşk 101 galasındaki tarzı için kesenin ağzını açtı. Alina Boz'un yalnızca eteği 25 bin TL değerindeydi.

Alina Boz, Aşk 101 galasındaki tarzı için kesenin ağzını açtı

Maraşlı dizisinden sonra ise oyuncunun Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu ile gündeme gelen Alina Boz galada rahat tarzıyla dikkat çekti.

Aşk 101 galası için paraya kıyan Alina Boz'ın eteğinin ve ayakkabının fiyatı şoke etti. Fenomenler ne giymiş hesabının paylaşımına göre; Boz'un giydiği tshirt fiyatı 6.700TL, etek fiyatı 25.800 TL, ayakkabı fiyatı ise 7.500 TL idi.

Ekran Alıntısı

Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu ile ilgili “Çok tatlı ve özünde biten bir proje oldu. Öyle de olması planlanıyordu. Tatlı bir sezon oldu" dedi.

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Alina Boz
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