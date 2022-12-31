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Alina Boz kimdir, Rus mu, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Alina Boz'un hayatı!

31.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alina Boz O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Alina Boz kimdir? İşte Netflix'teki Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle ününe ün katan Alina Boz'un hayatı ve biyografisi...

Alina Boz kimdir, Rus mu, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Alina Boz'un hayatı!

Alina Boz, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Alina Boz kimdir? İşte O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Alina Boz'un hayatı...

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ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 Moskova Oblastı, Rusya'da doğdu.

Alina Boz, ilkokul abşalayana kadar Rusya’da kalmıştır. Yedi yaşında ailesi ile Türkiye’ye gelen Boz, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır.

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Yüksek öğrenimi için Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümüne giren Boz, mezununiyetinin ardından bu sefer Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiştir. Henüz ilkokul başladığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapmıştır.

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O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU ALİNA BOZ'UN OYUNCULUK KARİYERİ

Profesyonel oyunculuk kariyerine başlangıcı ise reklamlarla olmuştur. Cesur Hemşire dizisi ile beyaz ekrana adım aran Boz, Paramparça, Sevda’nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101, Bölük, Kaçma Birade ve Maraşlı yapımlarında rol almıştır.

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