Alioski'den İddialı Dönüş: "Lugano ile Kupa Kazanmaya Geldim!"

Ezgjan Alioski, 9 Yıl Sonra Lugano'ya Döndü: Hedef Şampiyonluk!

FC Lugano, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birini Ezgjan Alioski'yi kadrosuna katarak yaptı. 9 yıl aradan sonra İsviçre ekibine geri dönen Kuzey Makedonyalı sol bek, takıma şampiyonluk getirmek için geldiğini vurguladı. Daha önce Lugano formasıyla 54 maça çıkan Alioski, taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Alioski, Leeds United ile İngiltere Championship şampiyonluğu, Fenerbahçe ile de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, Lugano'ya gelerek kariyerine yeni bir sayfa açarken, kulübüyle birlikte yeni zaferlere imza atmak istiyor.

"Buraya sadece oynamaya değil, bir şeyler kazanmaya geldim," diyen Alioski, "Lugano'nun potansiyeline inanıyorum. İyi bir takımımız var ve doğru çalışmayla şampiyonluk yolunda ilerleyebiliriz. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu. Lugano'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki olası rakipleri de belli olmaya başladı. NK Celje/AEK Larnaca eşleşmesinin kaybedeni ile FC Lugano/CFR Cluj eşleşmesinin kaybedeni, 14 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Bu maç, Lugano için Avrupa kupalarındaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Takımın CFR Cluj ile oynayacağı maç öncesinde kadro durumu ve taktiksel detaylar merakla beklenirken, teknik direktörün Alioski'ye ilk 11'de şans verip vermeyeceği de merak konusu. Alioski'nin tecrübesi ve hırsı, Lugano'ya hem ligde hem de Avrupa'da önemli katkılar sağlayabilir.

Alioski'nin Lugano'ya dönüşü, takımda yeni bir heyecan yarattı. Tecrübeli oyuncunun liderliği ve şampiyonluk tecrübesi, Lugano'nun hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir. Taraftarlar, Alioski'nin sahada göstereceği performansı ve takıma katacağı enerjiyi merakla bekliyor.