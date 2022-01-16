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Alişan ağlayarak anlattı! Turkovac kararı! "Selçuk'un hastalık sürecinde..."

16.01.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan ekrana döndü. Son dönemde 'öpüşme' açıklamasıyla eleştirilerin hedefi olan Alişan yaptığı bir açıklamada Turkovac olacağını açıkladı.

Alişan ağlayarak anlattı! Turkovac kararı! "Selçuk'un hastalık sürecinde..."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan Sabah'tan Merve Yurtyapan'a için döktü. Konuşurken kendini tutamayıp ağlayan Tektaş "Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle gidip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk" dedi.

Alişan zor günlerinde kendisine en çok destek olan kişinin Hülya Avşar olduğunu da söyledi.

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"KENDİME BİR SÖZ VERDİM"

Alişan açıklamasında "Hayatımda bir kere bile sohbet etmediğim Ajda Pekkan aradı. Sibel Can hemen aradı. Hülya Avşar bütün hastane sürecinde destek oldu; karşılıklı ağlaştık. Demet (Akalın) zaten aileden biri, her gün görüştük. Çağla (Şıkel) da aynı şekilde. Tanımadığım bir sürü insan aradı, çok şaşırdım. Allah hepsinden razı olsun. O zaman kendime bir söz verdim. Bundan sonra kimseyle polemiğe girip küs kalmayacağım dedim" dedi.

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"SIRAM GELDİĞİNDE OLURUM"

Kardeşinin hastalık sürecinde Sitokin fırtınası yaşadığını da söyleyen Alişan kardeşinin o dönem sırası gelmediği için aşı olmadığını söyledi. Alişan aşı kararını da açıkladı ve şunları söyledi:

"Selçuk'un hastalık sürecinde Turkovac'ta çalışan doktorların bazılarını tanıdım. Onlarla çok şey paylaştık. Türk bilim adamlarının böyle bir başarı yakalaması çok önemli Gurur duyuyorum. Bir aşının çıkması çok kolay değil. 2 Sinovac, 2 Biontech oldum. Beşinci aşı için sıram geldiğinde Turkovac olurum."


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