Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve son olarak da Eşref Rüya dizisiyle ekranda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde Cinlerin Düğünü sinema filmiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestiren ünlü isim dinlenmek için Roma'ya kaçtı.

Kısa bir tatile çıkan Özdemir'in peş peşe paylaştığı kareler takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin 'Night night' notunu düştüğü kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir için sosyal medyada; 'çok ama çok güzel', 'harika görünüyor', 'bu saçlar çok yakıştı', 'güzelliğine kocaman bir maşallah' gibi yorumlar yapıldı.