Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım!

Geçtiğimiz sene dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile dünya evine giren Alişan, geçtiğimiz günlerde babalık mutluluğunu yaşamıştı. Çiftin bebekleri Burak 4 kilo 365 gram dünyaya geldi. 42 yaşında baba olan Alişan, oğluyla çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan'ın paylaşımına 'Babalık yakıştı' yorumları yapıldı.

"ALLAH'A İNANMAYAN TAŞ OLUR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan baba olduktan sonra duygularını şu şekilde paylaşmıştı:

"Allah isteyen herkese versin inanılmaz bir duygu tarif edilemez. Ben doğuma girdim son ana kadar dayanabilir miyim diye düşündüm. Perdenin arkasında hep Buse'yle birlikteydim. Elini tuttum. O çocuğun perdenin arkasında çıkma anı mucize"

"Acayip bir şey Allah'ın bir mucizesi. Allah'a inanmayan taş olur. Orada anlıyorsun ki bu bir mucize 9 ay annenin karnında büyüyor ve sonra kucağına alıyorsun. Dün geceden beri bebeğin yanına gidip bakıyorum enfes alıyor mu diye sürekli koklamak öpmek istiyorum acayip bir duygu. Bebek, bana, Buse'ye, dayısına ve amcasına benziyor. Buse 'Çok güzel' diye ağlamaya başladı. Ben de bir şey diyemedim. Sadece 'Aşkım geldi ve çok şükür' diyebildim."



