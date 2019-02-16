MAGAZİN

Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 01:50 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğlu Burak'ı kucağından indirmiyor. Alişan Intagram'dan oğlunun kucağında olduğu bir anı paylaştı.

Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım!

Geçtiğimiz sene dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile dünya evine giren Alişan, geçtiğimiz günlerde babalık mutluluğunu yaşamıştı. Çiftin bebekleri Burak 4 kilo 365 gram dünyaya geldi. 42 yaşında baba olan Alişan, oğluyla çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

alişan

Alişan'ın paylaşımına 'Babalık yakıştı' yorumları yapıldı.

10292948-728xauto

"ALLAH'A İNANMAYAN TAŞ OLUR"
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan baba olduktan sonra duygularını şu şekilde paylaşmıştı:

"Allah isteyen herkese versin inanılmaz bir duygu tarif edilemez. Ben doğuma girdim son ana kadar dayanabilir miyim diye düşündüm. Perdenin arkasında hep Buse'yle birlikteydim. Elini tuttum. O çocuğun perdenin arkasında çıkma anı mucize"

baba-olan-alisan-dan-duygulandiran-aciklama-11741264_9567_m

"Acayip bir şey Allah'ın bir mucizesi. Allah'a inanmayan taş olur. Orada anlıyorsun ki bu bir mucize 9 ay annenin karnında büyüyor ve sonra kucağına alıyorsun. Dün geceden beri bebeğin yanına gidip bakıyorum enfes alıyor mu diye sürekli koklamak öpmek istiyorum acayip bir duygu. Bebek, bana, Buse'ye, dayısına ve amcasına benziyor. Buse 'Çok güzel' diye ağlamaya başladı. Ben de bir şey diyemedim. Sadece 'Aşkım geldi ve çok şükür' diyebildim."

baba-olan-alisan-dan-duygulandiran-aciklama-11741264_8810_m


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'
Ünlü sanatçının konserinde sürpriz evlilik teklifi!Ünlü sanatçının konserinde sürpriz evlilik teklifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol alişan oğlu burak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Şubat Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Şubat Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'

Barış Akarsu'nun kuzeni açıkladı: 'Yeni albümü çıkıyor'

Mabel Matiz konserinde sürpriz evlilik teklifi!

Ünlü sanatçının konserinde sürpriz evlilik teklifi!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.