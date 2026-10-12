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Rihanna, 10 yıl sonra açıkladı: Yayınlanmayı bekleyen 170 şarkısı var!

Rihanna, son stüdyo albümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen müzik arşivinde bekleyen şarkıların sayısını açıkladı. Fenty Beauty'nin TikTok canlı yayınında konuşan 38 yaşındaki yıldız, yayımlanmamış 170 şarkısı olduğunu ima ederek hayranlarını heyecanlandırdı.

Rihanna, 10 yıl sonra açıkladı: Yayınlanmayı bekleyen 170 şarkısı var!

Rihanna, son stüdyo albümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen müzik arşivinde hayranlarını heyecanlandıracak çok sayıda şarkı bulunduğunu açıkladı. 38 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Fenty Beauty markasının TikTok canlı yayınında henüz yayımlanmamış şarkılarının sayısını açıklarken dikkatleri üzerine çekti.

Rihanna, makyaj markasını tanıttığı sırada kendisine yöneltilen “Kaç tane yayımlanmamış şarkın var?” sorusuna esprili bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, bir Fenty kutusunu eline alarak sayma hareketi yaptı ve “Bir kasada 10 ürün varsa benim en az 17 kasam var” dedi.

Rihanna, 10 yıl sonra açıkladı: Yayınlanmayı bekleyen 170 şarkısı var! 1

Bu açıklama, Rihanna'nın arşivinde yayımlanmamış yaklaşık 170 şarkı bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Şarkılarını ne zaman dinleyicilerle buluşturmayı planladığını açıklamayan Rihanna'nın sözleri, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar yeni albümün artık yayımlanmasını isterken bir hayranı, “Şarkıları yayımla Rihanna!” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise doğrudan yeni albüm çağrısında bulundu.

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Rihanna
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