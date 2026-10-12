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Çağatay Ulusoy'un babasını gören şaştı kaldı! ''Genetik miras bu''

Eşref Rüya'da hayat verdiği Eşref karakteriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ailesinin köklerinin uzandığı Bulgaristan'ı annesi ve babasıyla ziyaret eden ünlü oyuncunun babasıyla olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy'un babasını gören şaştı kaldı! ''Genetik miras bu''
Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Eşref karakteri ile fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasıyla olan benzerliği ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan Çağatay Ulusoy, ailesinin köklerinin uzandığı toprakları ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Razgrad'a bağlı Beli Lom köyüne gitti.

Çağatay Ulusoy un babasını gören şaştı kaldı! Genetik miras bu 1

Ziyareti sırasında sevenleriyle bir araya gelen Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Ünlü oyuncuyla çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, özellikle babasıyla olan benzerliği dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy un babasını gören şaştı kaldı! Genetik miras bu 2

'GENETİK MİRAS'
Baba-oğulun benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada Çağatay Ulusoy için ''Tıpkı babası'', ''Genetik miras bu'' yorumları yapıldı.

İstanbul'da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy'un Boşnak, babası Aylin Ulusoy'un ise Bulgaristan kökenli olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
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