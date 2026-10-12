Çağatay Ulusoy'un babasını gören şaştı kaldı! ''Genetik miras bu''

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Eşref karakteri ile fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasıyla olan benzerliği ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan Çağatay Ulusoy, ailesinin köklerinin uzandığı toprakları ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Razgrad'a bağlı Beli Lom köyüne gitti.

Ziyareti sırasında sevenleriyle bir araya gelen Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Ünlü oyuncuyla çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, özellikle babasıyla olan benzerliği dikkat çekti.

'GENETİK MİRAS'

Baba-oğulun benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada Çağatay Ulusoy için ''Tıpkı babası'', ''Genetik miras bu'' yorumları yapıldı.

İstanbul'da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy'un Boşnak, babası Aylin Ulusoy'un ise Bulgaristan kökenli olduğu biliniyor.