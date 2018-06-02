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Alişan: Dört çocuk istiyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Evlilikleri sonrası birçok reklam ve dizi teklifi alan Alişan-Buse Varol çifti, Masko’nun reklam yüzü oldu.

Ünlü türkücü, markanın iftar yemeği öncesi basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alişan'dan çocuk açıklaması

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Önceki gün eşi Buse Varol ile birlikte reklam yüzü oldukları Masko'nun İkilelli'deki iftarına katılan Alişan, sahneye davet edilerek ezan okudu.
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"ÇOK TEKLİF ALDIK"

"ÇOK TEKLİF ALDIK"
İlk reklam filminin çekimlerine en kısa sürede başlayacaklarını ve eylül ayında ekranlarda olacağını belirten Alişan, "Çok şükür ki seviliyoruz ve evliliğimiz sonrası da birçok teklif aldık. Böylesine büyük bir marka ile çalışmaya başlayacağımız için çok mutluyuz" dedi.
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Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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"YORUMA VE LEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

"YORUMA VE LEŞTİRİYE AÇIĞIZ"
Alişan, "Yoruma ve eleştiriye açığız. Herkes paylaştığımız videoyu veya fotoğrafı beğenecek diye bir şey yok, ama eleştirinin dozu küfre dayandığı vakit bunu tolore edemeyiz dedi.
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"KİMSE KÜFÜR ETME HAKKINA SAHİP DEĞİL"

"KİMSE KÜFÜR ETME HAKKINA SAHİP DEĞİL"
Ünlü türkücü, "Dün bilişim savcılarının yanına giderek başvuruda bulunduk. Önümüzdeki günlerde 10-15 kişiye davalar açılacak. Kimse küfür etme hakkına sahip değil. Bu durum karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
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"BİZ DÖRT ÇOCUK İSTİYORUZ"

"BİZ DÖRT ÇOCUK İSTİYORUZ"
Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu'ya konser sözü veren Alişan, jestine "Biz de çiftimizin çocukları olduğunda onlara bebek odası sözü veriyoruz" karşılığını aldı.
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nlü türkücünün, bu cevap üzerine "Biz dört çocuk istiyoruz yalnız" şeklinde yorum yapması herkesi güldürdü.
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alişan 4 çocuk

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