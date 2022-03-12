Alişan eşi Buse Varol ile annesi arasında kaldı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Zor zamanlar geçiren Alişan ve ailesi bir de Buse Varol'un boşanmak istediği haberleri ile uzunca bir süre gündeme geldi.

Alişan ve ailesinin kızı Eliz'in otelde gerçekleştirilen doğum günü partisine katılmaması dikkat çekmişti. Buse Varol da aile içinde kızına yapılan doğum gününe katılmamıştı. Varol, "Evet, davet edilmedim" sözleri ile evlilikte kriz olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Ünlü çift evliliklerine zaman verdi ve ilişkilerini yeniden toparladı. Sosyal medyadan da paylaşım yapan ikili hakkında şimdi de başka bir iddia ortaya atıldı.



Posta'nın haberine göre; Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hala kızgın.



Hatta Tektaş'ın gelinini affetmediği ve araya mesafe koyduğu iddia edildi. Alişan şimdi de annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.



