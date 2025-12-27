MAGAZİN

Daha başlamadan ertelendi! Ömür Usta dizisi için Now Tv kararını verdi

Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür’ün başrollerini paylaşacağı yeni sezonun iddialı dizisi 'Ömür Usta' için karar verildi. Now Tv'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri daha başlamadan ertelendi.

Öznur Yaslı İkier

2026 yılı için hazırlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi yeni projeleri etkiledi.

Birçok projede iptal haberleri gelirken Now Tv'den de erteleme haberi geldi. Yeni sezonun iddialı dizisi 'Ömür Usta' daha başlamadan ertelendi.

Başlıca rollerini Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür’ün paylaşacağı dizinin hazırlık çalışmaları ocak sonunda yapılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın çekeceği “Ömür Usta” dizisinin yayın tarihi de ocak sonunda belli olacak.

