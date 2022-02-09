Alişan'ın eşi Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu! Cevabı ise...

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması boşanma iddialarını alevlendirdi.

"SUZAN ANNEYLE ARAMIZDA SORUN YOK"

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım.

Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.



"OĞLUM YANIMDA, SONRA KONUŞURUZ"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; önceki gün oğlu Burak ile Etiler'de görüntülenen Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu. Varol, "Oğlum yanımda, sonra konuşuruz" açıklamasında bulundu.





