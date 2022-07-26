Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tartışma yaratan paylaşım! "İnanmayanlar için göstereyim..."

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için geçtiğimiz günlerde düzenlenen anma programına katılmaması bir hayli dikkat çeken Buse Varol, kış aylarının yorgunluğunu atmak adına eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Şubat ayında evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatil için seçtikleri Bodrum'da objektiflere takıldı.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın çektiği fotoğraflara kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yağdı. Takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları, Buse Varol'un 34 beden olmasının imkansız olduğunu dile getirerek, bedeninin 44 olduğunu iddia etti.

GELEN YORUMLARA CEVAP VERDİ

Buse Varol da arkadaşları aracılığıyla kendisine iletilen yorumlara sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi. Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirdi.



"46 BEDEN OLSAM DA MUTLU OLURDUM"

Varol, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok komik gelen bazı yorumlar var. 44 beden misin? 46 beden misin? Olabilirdim, benim için 42, 44 ya da 46 beden olmak sorun değil. Sağlıklı olduktan sonra herkese yakışan bir kilo var ama hani sen 34 bedendin, fotoğraflarına shop yaptın diyorlar. İşte video çekiyorum, yapsam buna da yaparım. Şöyle inanmayanlar için göstereyim, 34 bedenim. 40 bedenken de bir sürü hikaye koyuyordum ve mutluydum. Şu anda da mutluyum. Meraklılara cevabım olsun. Hepinize sevgiler."

BUSE VAROL'UN AÇIKLAMALARI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI





