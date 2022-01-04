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Alişan'ın eşi Buse Varol imaj değiştirdi! "Olmuş mu?"

04.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Alişan'ın kardeşini kaybetmesi sonrası büyük acı yaşayan Tektaş ailesi işlerine adapte oldu. Alişan'ın eşi Buse Varol da ekrana dönme hazırlığı yaparken imaj tazeledi. Saç rengini değiştiren Varol takipçilerine fikirlerini sordu.

Alişan'ın eşi Buse Varol imaj değiştirdi! "Olmuş mu?"

Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol bu iddiaları yalanlamıştı. Eşinin acı kaybından sonra kendini ailesine adayan Varol yeni yılda ekranlara dönecek.

Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol imajını de değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Varol takipçilerine "Olmuş mu?" diye sordu.

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Buse Varol'un takipçileri yeni imajı konusunda ikiye bölündü. Varol'a "Eski renginiz çok yakışıyordu", "Yakışmadı" yorumlarının yanında "Çok beğendik" yorumları da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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