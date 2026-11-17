Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı dizisi bu hafta 8. bölümüyle ekrana gelecek.

Her hafta nefes kesen sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen diziden yeni bölüm öncesi bir fragman daha geldi. Başkalarının Hayatı 8. bölüm 2. fragmanına Sema ve Erim'in yatak sahnesi damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Dizinin fragmanına sosyal medyada; 'Sema ve Erim'e şok oldum', 'Sema, Erim'i yatağa atmış', 'Bu dizi harika ilerliyor', 'Asla final olmasın' gibi yorumlar yapıldı.

BAŞKALARININ HAYATI 8. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Başkalarının Hayatı | 8. Bölüm 2. Tanıtım 🔥 “Bu defa böyle kolay kurtulamayacaksın!” #BaşkalarınınHayatı yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Star'da! @ayyapim @startv https://t.co/CVLS6GCfGk — Başkalarının Hayatı (@bh_resmidizi) November 17, 2026

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sarp ve Erim’in kardeş olduğunun ortaya çıkması, Özkaran ailesinde büyük bir krize yol açar. Sarp’la ilişkisini korumaya kararlı olan Neslihan, babası Fikret’in sert tavrıyla karşı karşıya kalırken ikili, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.

Ancak Neslihan’ın başına gelen beklenmedik bir kaza, evdeki dengeleri bir kez daha altüst eder.

Yaşananların sorumlusu olarak gösterilen Hülya, kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulurken Fikret’le evliliği de ciddi bir sınavdan geçer.