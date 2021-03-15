Alişan'ın eşi Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Varol, önceki gün Instagram'dan takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

'İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler...

