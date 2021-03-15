MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın eşi Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

Alişan'ın eşi Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

15.03.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alişan'ın eşi Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

Eliz adını verdiği kızını kucağına alarak, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Buse Varol, bir takipçisinin "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna yanıt verdi. Varol, "Hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum" ifadelerini kullandı.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Varol, önceki gün Instagram'dan takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

3006033_112e11044ad34a7bf117bce5ea550fa4_640x640

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

'İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Demet Akalın’dan Aleyna Tilki'ye şok sözler! 'Yazık, çocuk dizisinde oynuyor'Demet Akalın’dan Aleyna Tilki'ye şok sözler! 'Yazık, çocuk dizisinde oynuyor'
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıllık

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıllık

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

Müge Anlı'da bomba anlar! Sarılırken maske düştü

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Demet Akalın Aleyna Tilki'yi topa tuttu! 'Yazık, çocuk dizisinde oynuyor'

Demet Akalın’dan Aleyna Tilki'ye şok sözler! 'Yazık, çocuk dizisinde oynuyor'

Duygu Özaslan makyajla bambaşka biri oldu!

Bu halini unutun! Makyajla bambaşka biri oldu

Angelina Jolie'ye benzetlien Umut Akyürek estetiği abartınca tanınmaz hale geldi

Angelina Jolie'ye benzetiliyordu! Estetiği abartınca tanınmaz hale geldi

Elçin Sangu hakkında çıkan o iddiayla dalga geçti!

Hakkında çıkan o iddiayla dalga geçti!

Gökçe Eyüboğlu İspanya’da TT oldu

Gökçe Eyüboğlu İspanya’da TT oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.