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Alişan'ın eşi Buse Varol'un Elazığ depremi sonrası paylaşımına tepki yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Alişan'ın karısı Buse Varol, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaştı. Varol'un Türkiye'nin depremi konuştuğu ve göçük altındakilerden iyi haberler beklediği bir günde yaptığı paylaşıma kısa sürede tepki yorumlar yağdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un Elazığ depremi sonrası paylaşımına tepki yağdı!

Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberi herkesin yüreğini ağzına getirdi. Malatya ve Elazığ'de enkaz çalışmaları sürerken Buse Varol'un bir paylaşımı olay oldu. 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı ise kısa sürede tepki çekti.

HERKES DEPREM PAYLAŞIMI YAPARKEN...

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda Buse Varol'un kendi fotoğrafını paylaşması ise takipçilerini kızdırdı.

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Varol, depremi öğrendiğinde Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yaparak "Geçmiş olsun Elazığ. İnşallah can kaybı yoktur" dedi. Bu paylaşım sonrası gelen payalşıma ise tepki yağdı. Varol'un fotoğrafının altına "Türkiye'nin neyin peşinde sen neyin peşindesin", "En azından bugün yapmasaydın", "Yazıklar olsun" ve "Takipten çıkıyorum" gibi yorumlar yaptı.

FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ

Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren binlerce tepki mesajı alan Buse Varol, paylaşımını 25 dakika içinde kaldırdı. Varol konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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