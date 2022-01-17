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Alişan okul çıkışında! 800 bin TL'lik arazi aracına bir bakan bir daha baktı

17.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde evliliğiyle ilgili sözleriyle dikkat çeken Alişan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Okul çıkışında görüntülenen Alişan'ın 800 bin TL değerindeki aracını görenler araçtan gözlerini alamadı.

Alişan okul çıkışında! 800 bin TL'lik arazi aracına bir bakan bir daha baktı

Yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alişan koronavirüs yüzünden kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya gittiğinde görüntülendi. Alişan ayaküstü yaptığı açıklamada 'külot' gündemiyle ilgili sorulara "Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" yanıtını verdi.

Öpüşme açıklamasıyla ilgili de "Kimsenin kimseye karışma hakkı yok" diyen Alişan'ın okul çıkışı lüks aracı da gözlerden kaçmadı. Milliyet'te yer alan habere göre; Alişan yeni bir araç aldı.

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Alişan'ın aldığı ve herkesin dikkatini çeken arazi aracının fiyatı ise 800 bin TL değerinde...


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Alişan
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