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Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Alişan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan eşi Buse Varol, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay kaza yapan ve ölümden dönen sanatçı, yeni alacakları araba ile ilgili konuştu. Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" dedi.

Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Alişan ve eşi Buse Varol, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi.

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Bir doğum günü kutlamasına katıldıklarını belirten ikili, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde İzmir tatilini noktalayıp, İstanbul'a dönerken ailece trafik kazası geçiren ve şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, yeni alacakları araba ile ilgili konuştu.

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Alişan, konuyla ilgili, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan sanatçı, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içinden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

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Ufak bir tatil yaptıklarını ve bayramda sahne almayacağını belirten Alişan, "Malum hiç bir yerde sahne yok, önümüzdeki bayramlara bakacağız" şeklinde konuştu.

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