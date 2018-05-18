MAGAZİN

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

6 Mayıs’ta evlenen Alişan ve Buse Varol, önceki gün Ortaköy’deydi.

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

Şarkıcı Alişan, oyuncu Buse Varol ile Swissotel'de evlendi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu.

Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

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İFTAR ALIŞVERİŞİ

Önceki gün marketten çıkarken görüntülenen yeni evli çift, Alişan’ın ailesini iftarda ağırlayacaklarını, o nedenle alışveriş yaptıklarını söyledi. Evlilikle ilgili sorular üzerine Buse Varol “Yıllardır beraber yaşayan ev arkadaşı gibiyiz. Bazen gülme krizine giriyoruz” dedi.

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Çifte çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmedikleri de soruldu. Alişan, “İnşallah gelecek seneye” yanıtını verdi.

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