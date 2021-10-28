Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara canlı yayında yanıt verdiler

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan’ın iki çocuğunun annesi Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddiası gündeme bomba gibi düşen çift bu iddiaları yalanladı.

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Buse Varol, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok." dedi.

