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  4. Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara canlı yayında yanıt verdiler

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara canlı yayında yanıt verdiler

28.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan’ın 2018 yılında nikah masasına oturduğu Buse Varol ile boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Alişan ve Buse Varol çifti, bu söylentilere canlı yayında yanıt verdiler.

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara canlı yayında yanıt verdiler

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan’ın iki çocuğunun annesi Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddiası gündeme bomba gibi düşen çift bu iddiaları yalanladı.

Boşanma iddiası sonrasında Alişan ve Buse Varol çiftinden ilk paylaşımBoşanma iddiası sonrasında Alişan ve Buse Varol çiftinden ilk paylaşım

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Buse Varol, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok." dedi.

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Alişan Buse Varol
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