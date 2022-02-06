MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan ve Buse Varol fotoğraf paylaştı, herkes aynı şeyi yazdı! "Eşi yok"

Alişan ve Buse Varol fotoğraf paylaştı, herkes aynı şeyi yazdı! "Eşi yok"

06.02.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol kızının doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Ancak iki ünlü isim de paylaşımlarında bir diğerine pek yer vermedi. Ünlü ikilinin kendi hesaplarından yaptıkları paylaşımlara takipçiler "Eşi yok", "Araları mı bozuk" yorumlarında bulundu. İkilinin daha önce de boşanacakları iddia edilmiş Alişan ise iddiaları yalanlamıştı.

Alişan ve Buse Varol fotoğraf paylaştı, herkes aynı şeyi yazdı! "Eşi yok"

Alişan ve Buse Varol kızlarının doğum gününü kutladı. Alişan kızının doğum gününü kutlarken paylaşımlarda eşi Buse Varol yoktu. Buse Varol da çeşitli pozlar paylaştı ancak onun paylaşımlarında da Alişan pek görünmüyordu.

Alişan son paylaşımlarında koronvirüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması gündem oldu. İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

1

Alişan ve Buse Varol'un fotoğraflarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı.

Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları bulunuyordu.

ttkt

İkilinin daha önce de ayrılacakları konuşulmuş ancak Alişan bu iddiaları yalanlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'
Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Barışmak için bir araya gelmişlerdi: 2 ölü 6 yaralı

Barışmak için bir araya gelmişlerdi: 2 ölü 6 yaralı

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

İlginizi Çekebilir

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.