Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Şeyma Subaşı maneviyata yöneldiğini açıklamıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda verdiği uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak” demişti.

Şeyma Subaşı bu açıklamasından bir süre sonra sosyal medyadaki direk dansı yaptığı anları paylaştığı video ile gündeme geldi.



Stüdyoda yaptığı dans anlarını Instagram'da hikaye bölümünde paylaşan Subaşı yine X'te konuşuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Subaşı'na eleştiri yorumları da geldi.