SHOW TV’nin Fabrika Yapım imzalı merakla beklenen yeni dizisi Cevher’in ilk tanıtımı yayınlandı. Elçin Sangu ve Ertan Saban’ı başrollerinde buluşturan ‘Cevher’ sosyal medyayı salladı.

Yayınlanan ilk tanıtımda üç çocuğuyla birlikte olay yerine gelen Cevher, Komiser Mert ile birlikte inceleme yaparken görülüyor. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip ikilinin bu sahneleri, aralarında gelişecek olaylara dair merakı artırıyor.



CEVHER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması Cevher dizisinin başrolünde yer alan Elçin Sangu uzun zaman sonra ekrana dönüyor. Elçin Sangu'nun ilk fragmandaki hallerine sosyal medyada beğeni yağdı.

Sosyal medyada "Elçin Sangu enerjisi özlenmiş", "Yakıyor yine", "Of farklı iş güzel olacak", "Net tutar bu iş", "Elçin alev ateş", "Kadın yıllara meydan okuyor" "Reytingleri alt üst eder" yorumları yapıldı.

CEVHER KONUSU NE?

Üstün zekasıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuklu bir annenin sıra dışı hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, mizahı, gizemi ve duyguyu bir araya getiriyor. Polis karakolunda temizlik yaparken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalayarak bir cinayet soruşturmasının seyrini değiştiren Cevher'in (Elçin Sangu) yolu, başarılı komiser Mert (Ertan Saban) ile kesişiyor.



CEVHER OYUNCULARI KİM?

Cevher'in oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ertan Saban, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.

CEVHER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cevher dizisinin kesin yayın tarihi ve haftalık yayın günü henüz açıklanmadı. Show TV, yapımın yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.