'Alişan ve Buse Varol'un arasını Emine Erdoğan düzeltti' iddiası

Alişan ve Buse Varol kızlarının doğum gününde bir kriz yaşamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Çift barışmış ama Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın gelinini affetmediği iddia edilmişti. YouTube'dan yayın yapan Al Sana Haber programının yorumcularından Nurcan Sabur bu ilişkiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Nurcan Sabur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Alişan’ı sevdiği için araya girdiğini ve Buse ile barışmasını istediğini iddia etti. İddiaya göre Emine Erdoğan "Bu evliliği kurtarın çocuklar, gözden geçirin" dedi.

Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılmıştı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yapmıştı.



