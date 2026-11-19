Televizyon ekranlarında reyting rekabeti dün akşam da hız kesmedi. İşte TİAK verilerine göre 18 Kasım akşamının reyting sıralamasında ilk 10'a giren yapımlar...

Birbirinden iddialı yapımların izleyici karşısına çıktığı gecede NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, rakiplerini geride bırakarak zirveye adını yazdırdı. Show TV'nin dikkat çeken yapımı Sevdan Bir Ateş ise gecenin en çok izlenen ikinci programı oldu.

Dün gecenin reyting sıralaması, televizyon dünyasının dinamik yapısını gösterdi. Hangi programın zirveye oynadığı üzerindeki rekabet, değişen izleyici beklentilerini yansıtıyor.

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | YERALTI | NOW | 20:58:29 | 23:49:55 |

| 2 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV | 21:00:06 | 24:09:26 |

| 3 | YERALTI (OZET) | NOW | 19:59:53 | 20:58:14 |

| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:11 | 18:52:47 |

| 5 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:07 | 19:59:43 |

| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:04 | 12:59:55 |

| 7 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV | 20:01:03 | 21:00:06 |

| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:48 | 19:56:39 |

| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:28 | 19:59:39 |

| 10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:02:29 | 24:24:34 |

Kaynak: TİAK