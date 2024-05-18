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Alişan yeni aracıyla tura çıktı! Lüks otomobilinin değeri...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 15:07
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Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Alişan bu defa yeni aracıyla adından söz ettirdi. Bebek'te görüntülenen ünlü ismin SUV aracının değeri adeta dudak uçuklattı.

Alişan yeni aracıyla tura çıktı! Lüks otomobilinin değeri...

Ünlü şarkıcı Alişan özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2018 yılında Buse Varol ile evlenen Alişan mutlu aile karelerini de sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Burak adından bir oğlu ve Eliz adında bir kızı olan Alişan zamanının çoğunu ailesini ile geçiriyor.

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Son dönemde eşi ve çocukları ile paylaştığı videolarla dikkat çeken Alişan şimdi de lüks otomobiliyle gündem oldu. Bebek'te görüntülenen Alişan'ın SUV aracının değeri adeta dudak uçuklattı.

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LÜKS OTOMOBİLİNİN DEĞERİ...

Yeğeni ile yemek yemek için buluşan Alişan'ın siyah lüks otomobilinin değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL olduğu söyleniyor...


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Alişan
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