Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber!

Liverpool'da kaleci Alisson Becker'den takımına kötü haber geldi. Anfield ekibinin, Çarşamba günü Atletico Madrid ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçında Brezilyalı file bekçisi forma giyemeyecek.
İlk maçı 1-0 kaybeden son şampiyon Liverpool, haftasonunda Bournemouth ile oynayacağı lig maçında da Alisson'dan yararlanamayacak. Alisson'un Everton ile oynanacak Merseyside derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Bournemouth maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Alisson'un durumuyla ilgili soruyu yanıtkarken, "Yarın ve gelecek ahfta oynayamayacak" dedi. 27 yaşındaki oyuncunun kalçasında sakatlığı olduğunu kaydeden Klopp, "Durumu değerlendiriyoruz. Kesin durumu milli maçlar sonrasında söyleyebilirim. Ondan önce ne olacağını göreceğiz" dedi.
Chelsea'ye 2-0 yenildikleri Salı günkü FA Cup 5. tur maçında sakatlanan Alisson, bu sezon Liverpool formasıyla 28 maça çıktı.
2018'de Roma'dan 66.8 milyon Pound bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı oyuncusu olarak Liverpool'a transfer olan Alisson, Ağustos ayındaki Norwich City ile oynanan ilk maçta baldırından sakatlanmış, 9 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.
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