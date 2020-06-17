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Alkışlarla uğurlanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözyaşlarını tutamadı

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Alkışlarla uğurlanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözyaşlarını tutamadı

TUNCELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Ordu Valiliğine atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, alkışlanarak uğurlandığı kente veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Valilik önünde düzenlenen programda Vali Sonel, kendisini uğurlamaya gelen kurum müdür ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlarla vedalaştı.

Vali Sonel, konuşmasında, 2017 yılında kentte göreve başladığını anımsattı.

Tunceli'de güzel hizmetler yaptıklarını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendilerinin bizlere vermiş olduğu güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesi ile hakikaten huzur şehri haline geldi. Tunceli artık eski Tunceli değil. Tunceli'de güzel insanlar, misafirperver insanlar var. Ordu'da bir eviniz, kardeşiniz var. Biz hakikaten Allah için sizleri, Tunceli'yi çok sevdik. Hepimiz başımızın tacısınız. Allah hepinizden razı olsun."

Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Sonel, gözyaşlarını tutamadı.

Alkışlar eşliğinde kentten ayrılan Sonel, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara makam aracından el salladı.

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