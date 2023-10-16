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Alkollü araç kullanıp kaza yapmıştı! Erkan Can'dan ilk açıklama geldi

16.10.2023 22:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Erkan Can alkollü halde araç kullanıp kaza geçirmişti. 236 promil alkollü olan Erkan Can, olay yerinde "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" ifadelerine yer vermişti. Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.

Alkollü araç kullanarak seyir halinde olan Erkan Can gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımında kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpan Erkan Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ehliyetine geçici süreyle el konulan usta oyuncu, kazaya dair ilk açıklamasını paylaştı.

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Erkan Can, "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim, iyiyim. Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağolun, varolun." ifadelerine yer verdi.

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