Alkollü araç kullanıp kaza yapmıştı! Erkan Can'dan ilk açıklama geldi

Alkollü araç kullanarak seyir halinde olan Erkan Can gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımında kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpan Erkan Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ehliyetine geçici süreyle el konulan usta oyuncu, kazaya dair ilk açıklamasını paylaştı.

Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim,İyiyim…

Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağolun, varolun... — Erkan Can (@ErknCan) October 16, 2023

Erkan Can, "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim, iyiyim. Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağolun, varolun." ifadelerine yer verdi.







