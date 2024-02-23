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Alkollü sürücünün kazası da cezası da ağır oldu

İHA İHA
23.02.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 2.70 promil alkollü çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ağır yaralanan sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan, aracın tescilini yaptırmamaktan toplam 20 bin 922 TL ceza kesildi

Kaza; Kasaplar Mahallesi 8536 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Seyhan A.’nın kullandığı plaka ve tescili bulunmayan 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan araçlara çarptı.

Kazada, motosikletin ilk araca çarpması sırasında motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Seyhan A. kafasını asfalta çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralanmadan atlattığı belirlenen kimliği belirsiz 1 kişi, yaralanan arkadaşını bırakıp ‘ben gidip haber vereyim’ dedikten sonra hızla olay yerinden ayrıldı.

Hastanede yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen yaralı motosiklet sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977 ve aracın tescilini yaptırmamaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 20 bin 922 TL para cezası uygulandı. 3 tekerlekli motosiklette bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

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