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Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Muğla Köyceğiz ilçesinde alkol alan iki kişi, alkolün etkisi ile 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi İnişdibi mevkiinde biri erkek iki kişi aldıkları alkolün etkisi ile 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı

Muğla Köyceğiz ilçesinde alkol alan iki kişi, alkolün etkisi ile 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi İnişdibi mevkiinde biri erkek iki kişi aldıkları alkolün etkisi ile 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
20 metrelik uçuruma düşen erkek kendi imkanları ile çıkarken, kadın itfaiye ekiplerinin halat ve sedye yardımı ile kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadının bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı

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