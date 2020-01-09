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  4. ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.Geçtiğimiz günlerde öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza atan ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Ofisi uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunmak adına aralıksız çalışmaya devam ediyor.Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurt dışında eğitim almanın hayalini kuran yaklaşık bin öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordinatörlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına başvurdu.Sınav süresi boyunca sınıfları bizzat denetleyen Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof.

ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza atan ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Ofisi uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunmak adına aralıksız çalışmaya devam ediyor.
Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurt dışında eğitim almanın hayalini kuran yaklaşık bin öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordinatörlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına başvurdu.
Sınav süresi boyunca sınıfları bizzat denetleyen Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Leyla Harputlu ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, sınava olan ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz yurt dışında eğitim almak için çok istekliler. Biz de öğrencilerimizin değişim programlarından daha çok faydalanması için Üniversitemizin bütün olanaklarını kullanıyoruz. Değişim programlarına her yıl daha çok katılımın gerçekleşeceğine inanıyoruz.” dediler.

ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

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