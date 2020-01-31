SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.

Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi.

832

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attıFenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe istanbulspor Allahyar Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

F.Bahçe istemişti! İşte yeni takımı

F.Bahçe istemişti! İşte yeni takımı

İşte Aboubakar'ın yeni adresi

İşte Aboubakar'ın yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

F.Bahçe'ye geri döndü

Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!

Zanka Almanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da

Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da

Rizespor'dan Alper Potuk ve Menjak açıklaması!

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Ersun Yanal: Birlik oynarsak kazanırız

Ersun Yanal'ın Trabzonspor planı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.