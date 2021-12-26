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  4. "Allı turnalar" İvriz Barajı'nda soğuktan korunmaya çalışıyor

"Allı turnalar" İvriz Barajı'nda soğuktan korunmaya çalışıyor

26.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flamingolar, soğuk havanın etkisiyle bulundukları alanlar donunca Konya'nın Halkapınar ilçesindeki baraja göç etti

Adına türküler yazılan, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, dondurucu soğukta hayatta kalabilmek için İvriz Sulama Barajı'na geldi.

Barajda üç gündür toplu halde bulunan yaklaşık 300 flamingo, burada açlık, soğuk ve yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini koruyor.

İvriz Barajı kenarında ailesiyle yaşayan Ömer Ali Önal, her sene kışın soğuk zamanlarında flamingoların İvriz Barajı'na geldiğini ifade ederek, "Burada bir hafta, on gün, hava şartlarına göre belki bir ay kalıyorlar. Daha sonra havaların ısınmasıyla göç ediyorlar. Çevredeki Ereğli Akgöl sazlıkları gibi alanlar soğuk kış şartlarında donduğu için buraya geliyorlar. Biz de onları görüyor, seviniyor ve mutlu oluyoruz." dedi.

Halkapınar Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesislerinde yönetici olarak çalışan Adem Öcal da baraj manzaralı tesislerinde her sene çeşitli göçmen kuşları gözlemleyebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle kış şartlarının daha da çetinleştiği bu günlerde flamingolar barajımıza gelmekte, burada bir süre kaldıktan sonra doğal alanlarına göç etmekteler. Geçen sene de bu zamanlarda yaklaşık 200 flamingo gelmişti. Başta flamingolar, olmak üzere pelikanlar, kaz, ördek gibi çeşitli sucul ve balıkçıl kuşlar, göç zamanında burayı dinlenme amaçlı, otel olarak kullanıyorlar. Kışın ise dışarıda sıfırın altına ulaşan sıcaklıkta, flamingoların soğuktan korunmak amaçlı burayı tercih ettiklerini düşünüyorum."

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